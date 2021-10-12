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    Перекрыт крупный канал поставки наркотиков из России в оккупированную Абхазию
    12.10.2021
    В Абхазии сообщают о проведении успешной спецоперации по выявлению и перекрытию канала крупных партий тяжелых наркотиков, предназначенных для продажи на территории этого оккупированного Россией региона Грузии.

    По информации абхазского МВД, первым попался житель Сочи Павел Кротов. В ходе оперативных мероприятий в отношении Кротова, была получена информация, что последний лишь реализует наркотическое вещество путём тайных закладок, и на территории республики «работает» еще один гражданин Российской Федерации, который осуществляет контрабанду наркотиков в Абхазию.

    Павел Кротов был задержан в районе Сухумского железнодорожного вокзала 3 сентября текущего года. При обыске у него изъяли свыше 90 грамм матадона, которые тот, используя переданные ему координаты геолокации через мобильное приложение «Telegram» незаконно приобрел путем поднятия тайной закладки с целью последующего сбыта. Впоследствии сотрудники милиции обнаружили ранее сделанные уже Кротовым закладки наркотика, а так же изъяли более 73 с половиной грамм психотропного вещества амфетамин.

    Недели слежки вывели сотрудников УКОН и на реализатора оптовых партий наркотического средства. Ивана Лукичева сотрудники УКОН задержали в Сухуми с поличным. При личном досмотре у него изъяли свыше 88 грамм сильнодействующего наркотического средства метамфетамин. Как пояснил гражданин Лукичев, изъятое у него наркотическое средство приобретено в г. Сочи с целью реализации в Абхазии.

    В ходе дальнейших оперативных мероприятий были проведены осмотры местности в селе Мерхеули Гульрипшского района, где изъято порядка 5 грамм метадона, которые Лукичев разложил в трех тайных закладках для последующего сбыта. Еще одну оптовую партию наркотического средства метамфетамин сотрудники милиции изъяли в Гагрском районе. Гражданин спрятал у основания металлической конструкции в недостроенном тоннеле более 86 грамм наркотика, рассортированного в полиэтиленовые пакеты уже для последующей реализации путем тайных закладок.

    Уроженец Архангельска Иван Лукичев, проживающий в Сочи, по собственному признанию завозил в Абхазию наркотики не впервые. В настоящее время он содержится под стражей. По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотического вещества в особо крупном размере в отношении гражданина Лукичева возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.


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