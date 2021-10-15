Абхазию атакует коронавирус

Резкий рост числа новых случаев коронавируса в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) начался после некоторой стабилизации распространения болезни, ситуация тревожная, - об этом т.н. премьер-министр местного режима Александр Анкваб заявил на заседании т.н. координационного штаба, передает Sputnik.



Присутствовавший на заседании «министр здравоохранения» Эдуард Бутба отметил, что среднесуточные показатели заражения COVID-19 растут.



«12 октября был поставлен антирекорд по суточной выявляемости заболевания - 235 человек. Порядка 85-90% из числа выявляемых коронавирусных больных заражены штаммом "Дельта"», - сказал т.н. «министр».



По его словам, растет число госпитализированных пациентов и ковид-отделения больниц переполнены. Также становится больше случаев осложнения заболевания.



Для справки, всего на сегодняшний день в оккупированной Абхазии коронавирусом заразились 29 496 человек, из них 430 скончались.









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