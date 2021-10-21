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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Борьба с криптомайнингом в Абхазии неэффективна

21.10.2021 В последние 2-3 года правительство самопровозглашенной Абхазии формально борется с охватившим всю республику майнингом криптовалют, однако фактически на этом направлении почти ничего не делается – изъятие нескольких сотен или даже тысяч аппаратов погоды не делает, и об этом свидетельствует тот факт, что потребление электроэнергии не сокращается. А это означает, что на самом деле майнинг продолжается.



«Когда аппараты изымают, то их тут же заменяют другими, этот процесс уже давно перестал быть контролируемым. Поэтому борьба с криптомайнерами если и ведется, то очень неэффективно, несмотря на то, что в абхазском общества это вызывает определенный протест. Из-за добычи криптовалют в Абхазии каждый год энергокризис. По последним данным правительством было изъято 1300 аппаратов для майнинга, и если перевести это на энергетику, то таким образом Абхазия сократит лишь 5-7% энергопотребления, а это не изменит общую ситуацию» - заявил эксперт по вопросам энергетики Гия Арабидзе.



По его словам, никакая борьба с майнингом не поможет, потому, что этим бизнесом в Абхазии занимаются крупные чиновники, которые имеют очень большое влияние на власть, так что проблема всегда будет.



«Против майнеров приняли законы, ввели ограничения на использование интернета, которые по идее должны были осложнить работу криптовалютчикам, но результатов пока не видно. Время идет, а зависимость Абхазии от грузинской энергосистемы становится все больше и больше, а это также негативно отражается и на Грузии» - считает эксперт.



По его словам, кроме прекращения майнинга, для нормализации энергоснабжения в Абхазии следует привести в порядок систему учета и оплаты потребленной энергии, что также является очень большой проблемой.









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