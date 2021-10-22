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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Грузинской патриархии посоветовали Виссариону Аплиа смягчить тон заявлений

22.10.2021 Секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии, протоиерей Михаил Ботковели посоветовал иерею Виссариону Аплиа смягчить тон заявлений. В Грузинской патриархии прокомментировали интервью отца Виссариона, в котором он отверг предложение о проведении переговоров в Тбилиси.



«Что касается того, где пройдут переговоры, им, вероятно, стоит воздержаться от выдвижения условий», – сказал Ботковели в интервью телекомпании «Рустави-2».



По его словам, речь идёт о прямом диалоге с абхазской стороной.



«Мы имеем в виду прямой диалог, без вмешательства кого-либо. Конечно, мы бы желали этого. Мы хотели этого в течение долгого времени. Мы готовы к такому диалогу», – сказал Ботковели.



По словам представителя Грузинской патриархии, в ГПЦ пока не получали официального уведомления от Виссариона Аплиа отказом от встречи в Тбилиси.



«Он должен обязательно смягчить тон и говорить так, чтобы оставить возможность для диалога с нами по таким вопросам», – сказал Михаил Ботковели.





20 октября стало известно, что Церковный совет АПЦ получил ответ Грузинского Патриархата на свое обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикос-Патриарху Грузии Илие II. В письме секретаря Католикос-Патриарха всея Грузии, протоиерея Михаила Ботковели говорилось:



«Несмотря на то, что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Как Вы знаете, враг разделяет, а Бог объединяет. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с Вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы».



В феврале текущего года Виссарион Аплиа сообщил о приостановлении богослужений в Абхазии до определения статуса АПЦ. Церковные службы вскоре возобновились, а отец Виссарион заявил: «российская православная церковь будет нам помогать в становлении автономной церкви в Абхазии».



В патриархии Грузинской православной церкви тогда напомнили иерею Виссариону Аплиа (Пилия), что он был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви.









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