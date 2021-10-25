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    В Абхазии застрелили грабителя майнинг-аппаратуры
    25.10.2021
    Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства человека из автомата. Стрелявший и еще несколько человек пытались предотвратить грабеж майнинг оборудования.

    «По версии органа предварительного следствия, 20 октября примерно в 23.30 Пачалия Ренат Темурович, вооруженный незаконно приобретенным при неустановленных обстоятельствах огнестрельным оружием — автоматом системы Калашникова с боеприпасами, совместно с друзьями Смыр А.К., Гезердава А.В., Отырба Л.Р. и Ардзинба А.Б., которые также были вооружены огнестрельным оружием — двумя автоматами системы Калашникова и двумя пистолетами Макарова, на приусадебном участке домовладения Отырба Л.Р. в селе Аацы Гудаутского района, пытаясь пресечь хищение оборудования по добыче криптовалюты со стороны не менее пяти лиц, стали стрелять. При этом Ренат Пачалия, осознавая общественную опасность своих действий при производстве выстрелов с близкого расстояния совершил убийство Ардзинба А.Б.», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).


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