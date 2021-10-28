Министр по примирению говорит о необходимости более эффективной политики

28.10.2021 «Мы разработаем новые инициативы и подходы, чтобы сделать эту политику более эффективной и адаптированной к потребностям, чтобы достичь примирения, восстановить доверие и сблизить общества, разделенные войной», - заявила государственный министр Тея Ахвледиани.



Под руководством государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани состоялось заседание межправительственной межведомственной комиссии, созванное с целью стратегического обзора политики и плана действий по примирению.

По официальному сообщению, участники заседания обсудили первый этап оценки и мониторинга хода стратегического обзора политики примирения и взаимодействия.



«В то же время на сегодняшнем заседании мы утвердили документ по оценке политики взаимодействия и примирения 2010 года, который был подготовлен также совместно при координации и руководстве Канцелярии государственного министра и обсудили следующие этапы стратегического обзора, конкретные пути, в рамках которых в 2011 году была создана правительственная комиссия «Вовлечение посредством сотрудничества» государственной стратегии в отношении оккупированных территорий и в соответствии с ее планом действий», - сказано в распространенной министерством примирения информации.











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