.: Лента Новостей
  • Сухуми ограничил переход на подконтрольную Тбилиси территорию
  • В Абхазии «Спутником Лайт» привились 3638 человек
  • Министр по примирению говорит о необходимости более эффективной политики
  • В Абхазии застрелили грабителя майнинг-аппаратуры
  • В Грузинской патриархии посоветовали Виссариону Аплиа смягчить тон заявлений
  • Борьба с криптомайнингом в Абхазии неэффективна
  • ГПЦ предлагает отцу Виссариону Аплиаа обсудить проблемные вопросы в Тбилиси
  • Абхазию атакует коронавирус
  • Два человека утонули у берегов Гагры
  • Перекрыт крупный канал поставки наркотиков из России в оккупированную Абхазию

    •
     
    Министр по примирению говорит о необходимости более эффективной политики
    28.10.2021
    «Мы разработаем новые инициативы и подходы, чтобы сделать эту политику более эффективной и адаптированной к потребностям, чтобы достичь примирения, восстановить доверие и сблизить общества, разделенные войной», - заявила государственный министр Тея Ахвледиани.

    Под руководством государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани состоялось заседание межправительственной межведомственной комиссии, созванное с целью стратегического обзора политики и плана действий по примирению.
    По официальному сообщению, участники заседания обсудили первый этап оценки и мониторинга хода стратегического обзора политики примирения и взаимодействия.

    «В то же время на сегодняшнем заседании мы утвердили документ по оценке политики взаимодействия и примирения 2010 года, который был подготовлен также совместно при координации и руководстве Канцелярии государственного министра и обсудили следующие этапы стратегического обзора, конкретные пути, в рамках которых в 2011 году была создана правительственная комиссия «Вовлечение посредством сотрудничества» государственной стратегии в отношении оккупированных территорий и в соответствии с ее планом действий», - сказано в распространенной министерством примирения информации.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия