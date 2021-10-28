.: Лента Новостей
  • Сухуми ограничил переход на подконтрольную Тбилиси территорию
  • В Абхазии «Спутником Лайт» привились 3638 человек
  • Министр по примирению говорит о необходимости более эффективной политики
  • В Абхазии застрелили грабителя майнинг-аппаратуры
  • В Грузинской патриархии посоветовали Виссариону Аплиа смягчить тон заявлений
  • Борьба с криптомайнингом в Абхазии неэффективна
  • ГПЦ предлагает отцу Виссариону Аплиаа обсудить проблемные вопросы в Тбилиси
  • Абхазию атакует коронавирус
  • Два человека утонули у берегов Гагры
  • Перекрыт крупный канал поставки наркотиков из России в оккупированную Абхазию

    •
     
    В Абхазии «Спутником Лайт» привились 3638 человек
    28.10.2021
    В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) прививку от COVID-19 «Спутником Лайт» сделали 3638 человек. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба абхазского "Минздрава".

    Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по данным на 27 октября составило 31194 человека. Выздоровели 26512 человек, 450 человек умерли.

    В ковидных учреждениях находится 281 человек, проинформировал глава ведомства Эдуард Бутба.

    "Хочу обратиться к нашим гражданам с просьбой соблюдать все режимы, о которых говорит медицинское сообщество. Круглосуточно наши коллеги находятся в "красной зоне", слышат, как проезжают свадебные кортежи. После этих мероприятий у нас рост больных. Ситуация очень серьезная и тревожная. Наше население должно нам помочь, не собираться, не скапливаться. Врачи тоже люди, они тоже устали", – цитирует Sputnik Эдуарда Бутба.

    По словам Бутба, среди больных растет потребление кислорода. В сутки медучреждения расходую более 200 баллонов, а достать кислород в России становится все сложнее.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия