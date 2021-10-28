В Абхазии «Спутником Лайт» привились 3638 человек

28.10.2021 В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) прививку от COVID-19 «Спутником Лайт» сделали 3638 человек. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба абхазского "Минздрава".



Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по данным на 27 октября составило 31194 человека. Выздоровели 26512 человек, 450 человек умерли.



В ковидных учреждениях находится 281 человек, проинформировал глава ведомства Эдуард Бутба.



"Хочу обратиться к нашим гражданам с просьбой соблюдать все режимы, о которых говорит медицинское сообщество. Круглосуточно наши коллеги находятся в "красной зоне", слышат, как проезжают свадебные кортежи. После этих мероприятий у нас рост больных. Ситуация очень серьезная и тревожная. Наше население должно нам помочь, не собираться, не скапливаться. Врачи тоже люди, они тоже устали", – цитирует Sputnik Эдуарда Бутба.



По словам Бутба, среди больных растет потребление кислорода. В сутки медучреждения расходую более 200 баллонов, а достать кислород в России становится все сложнее.









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