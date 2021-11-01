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    Абхазам пришлось выступать от имени России на соревнованиях KWU
    01.11.2021
    По данным абхазской стороны, во время проведения Международных соревнований по карате (KWU) в Беларуси среди детей в возрасте 8-17 лет, абхазские спортсмены выступили от имени России. По информации Сухуми, причиной стал протест Грузии.

    «В связи с тем, что Грузия сделала протест организаторам по поводу участия в данном первенстве сборной Абхазии, наша команда выступила в составе команды России», — сообщает на своей странице в Facebook глава Федерации каратэ де-факто республики Абхазия Виталий Читанава.

    Как правило, в последние годы грузинская сторона с привлечением аккредитованных дипломатов и посольств в различных странах опротестовывает участие абхазских спортсменов в спортивных или культурных мероприятиях от имени Абхазии.


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