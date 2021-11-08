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    Бжания призвал позволить россиянам покупать недвижимость в Абхазии
    08.11.2021
    Лидер самопровозглашенной республики Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) завершил выездное совещание в Ткварчельский район. Выступая со словом на встрече, Аслан Бжания отметил, что граждане РФ должны иметь возможность приобретать недвижимость в регионе.

    «Нам надо выйти на то, чтобы граждане Российской Федерации имели право покупать здесь недвижимость. Это не должно быть связано с приобретением политических прав или гражданства. Это экономический аспект. Нам нужны здесь люди, нам нужны специалисты, которые будут работать, которые будут приезжать и уезжать, люди, на которых будет работать наш производитель, ради которых он будет выращивать продукцию», — сказал он.

    При этом, Бжания добавил, что «интеграционные процессы» уже запущены, причем с условием, что имеющийся «уровень суверенитета» будет сохранен.

    «Мы запустили давно прописанные в договоре интеграционные процессы при том, что сохраняем тот уровень суверенитета, который имеем и остаемся независимым государством».


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