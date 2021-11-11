Признание Белоруссией Абхазии оказалось фейком, придуманным «почетным консулом»

Автором одной из самых короткоживущих сенсаций стал «почетный консул» Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) в Ростове-на-Дону Адик Аршба. Он сообщил, что в белорусский парламент внесен проект заявления о признании независимости Абхазии и т.н.Южной Осетии. Сообщение появилось в Telegram-канале г-на Аршба 10 ноября в 23 часа. А уже на следующее утро последовали опровержения из Минска.



В Секретариате нижней палаты белорусского парламента заявили, что проект закона о признании т.н. Южной Осетии и Абхазии в законодательный орган не поступал. «Такого документа у нас нет. Этот вопрос вообще не является объектом законодательного регулирования», – отметили в Секретариате. Проекты подобных документов обычно готовит Комиссия по международным делам Палаты представителей. Заместитель председателя этой комиссии Олег Гайдукевич также опроверг подготовку подобного закона.









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