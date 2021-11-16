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    Один человек погиб в перестрелке с милицией, еще один ранен
    16.11.2021
    В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) в перестрелке с милицией погиб человек. МВД объявило, что предотвратило покушение на своих сотрудников. В соцсетях отмечают, что фигуранты дела пытались отомстить за погибшего друга.

    Согласно распространенной пресс-службой МВД информации, у правоохранительных органов были оперативные сведения о готовящемся покушении на сотрудников Гагрского управления внутренних дел. В результате проведенной 16 ноября операции по задержанию подозреваемых, двоих жителей поселка Бзыпта, произошла перестрелка между ними и сотрудниками милиции.

    В итоге один из подозреваемых погиб, другой получил тяжелое ранение.


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