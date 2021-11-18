Ахвледиани: за 2 года бесплатную медпомощь получили более 2 тысяч жителей Абхазии и ЮО

18.11.2021 В 2020-2021 годах более 2 000 жителей Абхазии и Южной Осетии получили бесплатную медицинскую помощь в больницах на территории, подконтрольной центральным властям. Об этом сегодня в парламенте в рамках министерского часа заявила Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани.



По ее словам, общая сумма, затраченная на здравоохранение, превышает 5 миллионов лари (почти 1,6 млн. долларов по действующему курсу).



Ахвледиани подчеркнула, что официальный Тбилиси не прекращает регулярно поставлять в регионы медикаменты, предметы медицинского назначения и вакцины.









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