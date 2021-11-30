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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Энергия с ИнгурГЭС снова будет распределяться по принципу 40/60%

30.11.2021 Распределение электроэнергии, выработанной на Ингурской гидроэлектростанции между Абхазией и Грузии снова будет осуществляться по принципу 40/60% - то есть абхазская сторона получит 40%, грузинская – 60%.



Этот принцип был внедрен сразу же после завершения войны в 1993 году и он был связан с тем, что станция, построенная в советское время функционирует как в Грузии, так и в Абхазии, соответственно, ни одна из сторон не может обеспечить работу электростанции в одиночку. Поэтому сторонам пришлось договариваться.



По словам энергетиков эта квота соблюдалась до последнего года, когда из-за избыточного потребления энергии, абхазская сторона забирала больше, чем ей положено.



Энергетик Гия Арабидзе считает, что восстановление этого принципа позволит грузинской энергосистеме немного вздохнуть с облегчением.



«В случае, если абхазской стороне понадобится больше энергии, то ей придется покупать энергию у России. Это будет дороже, но по крайней мере, это вынудит их более бережливо тратить электроэнергию. С точки зрения потребления электроэнергии проблемы появились совсем недавно, когда в Абхазии массового начали майнинг криптовалют. Сейчас потребность в энергии выросла, и это при том, что до этого Абхазия не осваивала даже положенных 40% своей квоты» - заявил он.



По его словам, абхазской стороне придется наладить учет потребленной энергии, контроль над майнерами, а также увеличить тариф на электроэнергию, который сейчас очень низкий, но даже его население практически не платит.



В январе-октябре 2021 года Абхазия потребила 2, 3 млрд. квт. ч. энергии, что на 19, 5% больше, чем в аналогичный период 2020 года.









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