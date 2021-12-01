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    На Гагру обрушился сильный шторм (+видео)
    01.12.2021
    На Черном море в Абхазии сильный шторм — ненастье обрушилось на побережье города Гагра. Из-за затопления насосной станции Гагра осталась без воды. Видео передает Sputnik.

    Черноморские волны затопили оборудование насосной станции, вода попала в моторы и трансформатор, и строение пришлось оперативно обесточить. Жертвами стихии также стали несколько построек и набережная Гагры.

    По сообщениям заместителя главы администрации Гагрского района Адамура Цышбы, на месте происшествия находятся все профильные службы города, которые оказывают помощь при необходимости. Сотрудники водоканала обещают восстановить снабжение города водой как только просушат помещения и технику.

    Ранее под удары шторма попала Ялта. В результате инцидента пострадали несколько человек, повреждены десять машин, затонуло одно судно.


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