Гражданская панихида по перевезенным из Абхазии погибшим пройдет в Соборе Святой Троицы
8 декабря в 17:00 в Соборе Святой Троицы состоится гражданская панихида для 8 человек, пропавших без вести в результате вооруженных действий 1990-х годов.
Об этом сообщает канцелярия государственного министра по примирению и гражданскому равенству.
Благодаря совместным усилиям Аппарата государственного министра по примирению и гражданскому равенству и Международного комитета Красного Креста, в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма были перевезены тела 8 пропавших без вести в результате вооруженных операций 1990-х годов лиц, из них 5 военных и 3 гражданских лица:
1. Аквсентий (Тасо) Александрович Начкебия, Сухуми, 17 февраля 1962 г.р., боец артиллерийского дивизиона 23-й бригады
2.
1. Аквсентий (Тасо) Александрович Начкебия
2. Гурам Давидович Чиковани
3. Вахтанг (Лесик) Чичикоевич Данелия
4. Славик Алекандрович Гогохия
5. Заур Ильич Дамения
Гражданские:
1. Геронтий Федорович Мушкудиани,
2. Макар Гарсеванович Рухая
3. Лидия Ивановная Чихладзе