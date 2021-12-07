Гражданская панихида по перевезенным из Абхазии погибшим пройдет в Соборе Святой Троицы

07.12.2021 Гражданская панихида по перевезенным из Абхазии погибшим пройдет в Соборе Святой Троицы

8 декабря в 17:00 в Соборе Святой Троицы состоится гражданская панихида для 8 человек, пропавших без вести в результате вооруженных действий 1990-х годов.



Об этом сообщает канцелярия государственного министра по примирению и гражданскому равенству.



Благодаря совместным усилиям Аппарата государственного министра по примирению и гражданскому равенству и Международного комитета Красного Креста, в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма были перевезены тела 8 пропавших без вести в результате вооруженных операций 1990-х годов лиц, из них 5 военных и 3 гражданских лица:



1. Аквсентий (Тасо) Александрович Начкебия, Сухуми, 17 февраля 1962 г.р., боец артиллерийского дивизиона 23-й бригады

2.

1. Аквсентий (Тасо) Александрович Начкебия

2. Гурам Давидович Чиковани

3. Вахтанг (Лесик) Чичикоевич Данелия

4. Славик Алекандрович Гогохия

5. Заур Ильич Дамения



Гражданские:

1. Геронтий Федорович Мушкудиани,

2. Макар Гарсеванович Рухая

3. Лидия Ивановная Чихладзе











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