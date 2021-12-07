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    Гражданская панихида по перевезенным из Абхазии погибшим пройдет в Соборе Святой Троицы
    07.12.2021
    Гражданская панихида по перевезенным из Абхазии погибшим пройдет в Соборе Святой Троицы
    8 декабря в 17:00 в Соборе Святой Троицы состоится гражданская панихида для 8 человек, пропавших без вести в результате вооруженных действий 1990-х годов.

    Об этом сообщает канцелярия государственного министра по примирению и гражданскому равенству.

    Благодаря совместным усилиям Аппарата государственного министра по примирению и гражданскому равенству и Международного комитета Красного Креста, в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма были перевезены тела 8 пропавших без вести в результате вооруженных операций 1990-х годов лиц, из них 5 военных и 3 гражданских лица:

    1. Аквсентий (Тасо) Александрович Начкебия, Сухуми, 17 февраля 1962 г.р., боец артиллерийского дивизиона 23-й бригады
    2.
    1. Аквсентий (Тасо) Александрович Начкебия
    2. Гурам Давидович Чиковани
    3. Вахтанг (Лесик) Чичикоевич Данелия
    4. Славик Алекандрович Гогохия
    5. Заур Ильич Дамения

    Гражданские:
    1. Геронтий Федорович Мушкудиани,
    2. Макар Гарсеванович Рухая
    3. Лидия Ивановная Чихладзе


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