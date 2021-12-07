Старая ГЭС в Абхазии стала причиной новых разногласий

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07.12.2021 - Civil Georgia Новая фаза разногласий в оккупированной Абхазии началась после того, как «прокуратура» установила, что приватизация исторической гидроэлектростанции Беслети, в настоящее время принадлежащей лидеру оппозиции, была незаконной.



«Прокуратура» заявила 1 декабря, что принятые предыдущей администрацией в марте-апреле 2020 года нормативные акты, которые сделали возможной приватизацию первой ГЭС, построенной в 1908 году, противоречат «законам» Абхазии о сохранении культурного наследия и электроэнергии.



В «прокуратуре» также отметили, что «государственный объект», являющийся историко-культурным наследием, был продан без согласия «законодательного органа» Абхазии с нарушением требований закона.



Теперь вопрос должен быть рассмотрен «Верховным судом» оккупированного региона, у которого есть 2 месяца на рассмотрение апелляции «прокуратуры».



Ответ собственника ГЭС

Председатель оппозиционной группы «Айдгилара» Кан Кварчия, который приобрел ГЭС в 2020 году, обвинил «прокуратуру» в «выполнении политического заказа».



«Меня хотят вовлечь в судебные тяжбы и отвлечь от активной оппозиционной деятельности», — сказал Кварчия, добавив, что заставить его замолчать невозможно.



Он также отметил, что все юридические процедуры соблюдены и что, вопреки обвинениям «прокуратуры», «депутаты» поддержали приватизацию ГЭС 19 июня 2020 года. По его словам, объявление об аукционе было публичным, и информация была распространена в СМИ.



Примечательно, что нормативные акты, которые «прокуратура» сочла незаконными, были приняты в конце апреля 2020 года, за несколько недель до прихода к власти нынешнего лидера региона Аслана Бжания, а ГЭС была продана летом 2020 года, в период правления Бжания.

Отметив, что он заплатил 4 миллиона рублей за бездействующий объект, Кварчия сказал, что повторное открытие ГЭС будет стоить миллионы долларов.



Кварчия добавил, что, хотя он платит налоги на землю и имущество за право собственности на объект, он не планирует менять его исторический облик.



«Господин Бжания хочет у нас все отнять и отдать иностранному инвестору? Так скажите нам, кому все можно, а кому нет? Советую властям не открывать «Ящик Пандоры»!», — предупредил он власти региона.









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