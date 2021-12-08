Желающих попасть из Абхазии в остальную Грузию граждан обяжут иметь «абхазский паспорт»

08.12.2021 Проживающие в оккупированной Россией Абхазии граждане Грузии не смогут с января 2022 года пересекать линию оккупации по заверенному в Сухуми документу - форме №9.



По решению де-факто правительства Абхазии, желающим выехать из Абхазии в остальную часть Грузию и вернуться обратно придется получить карту временного проживания и так называемый абхазский паспорт.



Об этом решении в абхазских СМИ рассказал заместитель руководителя так называемой администрации Гали Джамбул Кортава.



«Срок действия формы № 9 продлен до 31 декабря 2021 года. Исходя из этого, с первого января 2022 года на пропускном пункте Энгури въезд и выезд из Республики Абхазия [по форме №9] будет приостановлен. Я обращаюсь к тем жителям Гальского района, которые еще не оставили заявление на получение паспорта гражданина Абхазии и вида на жительство, как можно в кратчайшие сроки оставить (занести) документы», - заявил Джамбул Кортава.











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