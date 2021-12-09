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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Абхазии зафиксирован рост заболеваемости ковидом среди школьников

09.12.2021 В администрации столицы Абхазии под председательством «мэра» Беслана Эшба состоялось заседание оперштаба Сухуми по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство «Апсныпресс».



Начальник управления здравоохранения Ирма Воуба доложила, что на сегодняшний день идёт активная фаза вакцинации в 1 поликлинике.



Главный врач инфекционной больницы Астамур Гуния сообщил о полной загруженности медучреждения, однако отметил, что нехватка лекарств и кислородных баллонов не наблюдается. Также главврач обратил внимание на проблему частого обращения в приемную больницы пациентов, которые уже получили положительный ПЦР-тест.



«Практика показывает, что проходит около четырех дней пока с больными связываются участковые врачи», — сказал Гуния.



Мэр в категоричной форме потребовал, чтобы на установку первого телефонного контакта «пациент – участковый – врач» уходило не больше суток.



Начальник управления образования Астанда Таркил рассказала, что в последнее время в Сухуми наблюдается рост заболеваемости среди учащихся школ. При этом педагоги стали болеть меньше благодаря вакцинации.



«Больше всего учеников с коронавирусом выявлено в пятых – седьмых классах школы №3, в связи с чем управление образования выходит к мэру с предложением о частичном закрытии учебного заведения на неделю», — отметила Таркил.



Беслан Эшба поручил главному санитарному врачу Сухума Алле Беляевой провести рейдовые мероприятия в столичных школах, чтобы выяснить, как образовательные учреждения соблюдают предписанные санитарно-эпидемиологические нормы.



В преддверии новогодних праздников мэр также поручил провести рейды по банкетным залам и ресторанам. Также было дано поручение обратить особое внимание на темпы вакцинации в подведомственных администрации структурах.



«Надо начинать с себя, никто не может кому-то советовать вакцинироваться, если у него в коллективе этого не делают. Только наличие необходимого титра антител и медицинские противопоказания могут служить отводом от вакцинации», — подчеркнул Эшба.



В завершение заседания участники обсудили необходимость открытия фельдшерского пункта в Новом районе, который скорее всего появится в следующем году.









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