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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Какие вопросы подняла грузинская сторона на Женевских переговорах

09.12.2021 В Женеве 7-8 декабря прошел очередной, 55-й по счету раунд дискуссий между Грузией, Россией, с участием представителей абхазской и цхинвальской сторон. Делегацию Грузии на переговорах возглавил первый заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.



Как указано в сообщении Министерства иностранных дел Грузии, основными темами обсуждения в ходе переговоров стали активизация процесса фактической аннексии оккупированных территорий, освобождение незаконно задержанных граждан Грузии, в том числе Ираклия Бебуа, и обеспечение свободного передвижения по линии оккупации.



Особое внимание грузинская делегация уделила шагам, предпринятым Россией по фактической аннексии Абхазии и Цхинвали. В этом контексте упоминались планы реализации т.н. «программы создания единого социально-экономического пространства» и недавнее соглашение с оккупационными режимами. Вопрос о договоренностях, направленных на поглощение политической, экономической и социальной систем оккупированных регионов Грузии со стороны РФ. При этом глава грузинской делегации подчеркнул, что эти деструктивные шаги направлены против территориальной целостности Грузии и представляют собой очередную незаконную попытку силового изменения суверенных государственных границ в Европе.



Представители Грузии также подняли вопрос о невыполнении соглашения «О прекращении огня», подписанного Россией 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС. Они сосредоточили внимание на повсеместной милитаризации оккупированных территорий, незаконных военных учениях и нарушениях воздушного пространства Грузии, а также на возведении колючей проволоки и искусственных заграждений на линии оккупации представителями Федеральной службы безопасности России.



Грузинские участники также отметили, что продолжающаяся постепенная оккупация села Чорчана создает растущий риск эскалации конфликта.



Сообщается, что члены грузинской делегации подробно рассказали о вызовах безопасности местного населения и уделили значительное внимание практике незаконного задержания и похищения граждан Грузии. Грузинские участники продолжили без предварительных условий поднимать вопрос об освобождении Ираклия Бебуа и подчеркнули необходимость решения этого вопроса на основе гуманного подхода.



Грузинская делегация вновь потребовала справедливого наказания за убийства Давида Башарули, Гига Отхозория и Арчила Татунашвили и рассказала о гибели Ираклия Кварацхелиа на российской военной базе, на территории Абхазии.



На переговорах подробно обсуждалась сложная ситуация с правами человека в Абхазии и Цхинвальском регионах Грузии, а также вопросы этнической дискриминации грузин. Было также указано, что регистрация грузин, проживающих на оккупированных территориях, как иностранцев, запрет на обучение на их родном языке в детских садах и школах, нарушение прав частной собственности по-прежнему носят острый характер. Было подчеркнуто и тяжелое положение жителей Гальского и Ахалгорского районов, а также Кодорского ущелья и необходимость защиты их основных прав и свобод.



Особое внимание грузинская делегация обратила и на крайне тяжелые последствия закрытия оккупационной линии в направлении Цхинвальского региона на 2 года и изоляцию населения Ахалгорского района. Было отмечено, что гуманитарный кризис в Ахалгорском районе заставляет местное население покидать свои дома. Также была заявлена необходимость безоговорочного открытия пунктов пропуска и обеспечения свободного передвижения.



Делегация Грузии говорила о необходимости усиления повестки дня «Женщины, мир и безопасность» (WPS) на Женевских международных переговорах, чтобы способствовать инклюзивному мирному процессу.



Состоялись предметные обсуждения путей эффективного использования международных переговорных форматов, включая восстановление Гальского механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Глава грузинской делегации выразил надежду, что представители оккупационных режимов России и Сухуми проявят конструктивный подход и позволят без промедления возобновить этот важный формат встреч.



В ходе переговоров была отмечена необходимость допуска Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в оккупированные регионы Грузии и выполнения мандата на всей территории Грузии.



Как сообщает МИД Грузии, из-за деструктивной позиции представителей России и ее оккупационных режимов в ходе дискуссии все еще не был затронут один из главных вопросов повестки дня — безопасное и достойное возвращение ВПЛ и беженцев, перемещенных в результате этнической чистки с оккупированных территорий. Как только вопрос был поднят на обсуждение, участники из Москвы, Сухуми и Цхинвали стали политизировали эту тему, а затем покинули переговоры.



В рамках Женевских международных переговоров прошла техническая встреча медицинских экспертов по пандемии коронавируса. Кроме того, в ходе переговоров была проведена встреча рабочей подгруппы по свободе передвижения, в ходе которой участники обменялись мнениями о конкретных потребностях пострадавшего от конфликта населения.



Следующий раунд переговоров состоится 29-30 марта 2022 года.











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