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    В Абхазии предложили увольнять учителей отказавшихся от вакцинации
    09.12.2021
    Лидер абхазского режима Аслан Бжания отметил низкий уровень вакцинации в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) и поручил руководителям органов образования лично составить графики вакцинации для сотрудников школ.

    «Мы тратим деньги на это дело.<...> Мы здесь не можем процесс организовать. Давайте дружнее. Обяжите всех учителей. Не бойтесь быть плохими. Не будете плохими. Это правильная позиция — увольнять тех, кто не будет делать вакцины», — заявил Бжания.

    По официальным данным, с начала пандемии в Абхазии от коронавируса скончалось около 600 человек. В среднем здесь фиксируется около 100 случаев заражения в сутки.

    Напомним, в ноябре в Абхазию доставили 6 тысяч доз российской вакцины «Спутник V».




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