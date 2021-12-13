В Абхазии распространение ковида связали с проведением свадебных торжеств

13.12.2021 В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), в особенности в районах Ткварчели и Очамчира ухудшается эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил глава местного "Минздрава" Эдуард Бутба.



По его словам, инфицированные ковидом попадают в больницы целыми семьями.



По заявлению Бутба, несмотря на ограничения, население по прежнему устраивает многолюдные свадьбы и другие массовые мероприятия:





«Наши врачи, работающие в красных зонах, смотря из окна и видят свадебные кортежи. Пациенты говорят, что их пригласили на свадьбу, и если бы они не пошли, им было стыдно».



По словам главврача центральной больницы района Гагра Индиры Арсалия, многие молодые люди осознают опасность болезни только после того как оказываются на больничной койке.



Согласно информации публикуемой де-факто властями, с начала пандемии в Абхазии от ковида скончались 539 человек.









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