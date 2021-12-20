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    В Грузии задержан вице-президент Торгово-промышленной палаты АР Абхазия
    20.12.2021
    По данным Прокуратуры Грузии, на основании постановления суда вице-президент Торгово-промышленной палаты Автономной Республики Абхазия задержан по обвинению в хищении крупной суммы денег, принадлежащих Агентству сельского развития и за изготовление/использование поддельного официального документа.

    Согласно распространенной информации, речь идет о государственной целевой программе «Посади будущее», в ходе реализации которой, при закупке саженцев черники было присвоено 29, 200 лари.

    «Кроме того, по указанию обвиняемых, по согласованию с нынешним руководителем «Агентства программ и услуг», с целью присвоения государственных средств на банковские счета участвующих в программе предпринимателей переводились различные суммы денег». Обвинение было предъявлено 18 декабря 2021 года. Оно включает нарушения по статье 182 УК Грузии (вторая и третья часть), статье 362 (вторая часть), статье 180 (вторая третья часть), а также в статье 362 (вторая часть).

    Обвиняемый приговорен к лишению свободы в качестве меры пресечения, ему грозит срок от 7 до 11 лет.


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