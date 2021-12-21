Митингующие в Сухуми попытались прорвать оцепление вокруг площади перед парламентом (+видео)

21.12.2021 Митингующие в Сухуми сторонники оппозиции направились к «парламенту» Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) и попытались прорваться на площадь, оцепленную автобусами и металлическими ограждениями, передает корреспондент ТАСС.



Митингующие пытались перевернуть автобус, возникла потасовка с сотрудниками МВД.



Митингующие смогли откатить два автобуса, некоторые из лидеров оппозиции пытаются остановить толпу, но пока тщетно. В какой-то момент силовики применили дымовую шашку.



Ситуация обострилась после того, как лидер местного режима Аслан Бжания отказался идти на театральную площадь по призыву митингующих и заявил, что готов к диалогу с оппозицией в ином формате.













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