Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухуми, передает корреспондент РИА Новости.



Слышны также выстрелы, пока о пострадавших не сообщается.



Ранее оппозиция в количестве около 500 человек собралась в центре города, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила местного лидера Аслана Бжания "не покидать территорию Абхазии в день митинга".



Акция проходила на площади у Абхазского драматического театра неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядом с площадью навесы от дождя, подвезена вода и еда. Митингующие повесили на знаниях лозунги: "Не дадим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!", "Извинись и уходи!", "Дайте свет и воду!".



Силовики оцепили периметр зданий администрации лидера абхазского режима, т.н. кабинета министров и «парламента» забором, автобусами, пожарными и милицейскими машинами. У здания администрации президента находятся около 700 сторонников властей. Рядом дежурят машины скорой помощи.









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