Лавров намекнул абхазам, что их дальнейшая судьба может зависеть от имущественного вопроса

22.12.2021 Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Абхазии происходят «не вполне легитимные процессы», связанные с имуществом российских граждан.



Об этом Лавров заявил на второй день встречи в Сочи с новоназначенным главой внешнеполитического ведомства марионеточного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Иналом Ардзинба.



Он также отметил, что были случаи, когда российские туристы оказывались в Абхазии с неприятными ситуациями, а также некоторые вопросы, связанные с деятельностью бизнесменов.



«По всем этим направлениям абхазские коллеги понимают необходимость активизировать свои действия. Это касается криминальных проявлений в отношении наших туристов и собственности росграждан», — сказал он.



По словам Лаврова, Ардзинба заверил российскую сторону, что абхазское руководство «сделает все возможное, чтобы закрыть все эти вопросы».



Министр иностранных дел России также напомнил о деле одного российского предпринимателя, которое «не урегулировано с 2016 года». «Наши многократные обращения к соответствующим инстанциям Абхазии дали результат. На днях состоялось судебное заседание, которое приняло позитивное решение о компенсации. Надо дождаться, когда процесс будет доведен до конца», — сказал он.



«Подчеркнул нашим абхазским друзьям, что от того, как будут рассматриваться и регулироваться такого рода вещи, напрямую зависит привлекательность абхазского рынка для российских инвестиций», — сказал Лавров.











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