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    Абхазия получила электроэнергию из России
    24.12.2021
    Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) получила электроэнергию из России в два потока для покрытия дефицита в зимний период. Об этом сообщила электрораспределительная компания региона «Черноморэнерго».

    По данным компании, Россия поставила электроэнергию в Абхазию 18 и 21 декабря. Однако точный объем отпущенной электроэнергии не уточняется.

    Согласно той же информации, Абхазия отменила график на подачу электроэнергии, за исключением ограничений, связанных с перегрузкой сети.

    «Черноморэнерго» заявила, что регион будет полностью обеспечен российской электроэнергией, за исключением линий Шешелети 1 и Шешелети 2, которые снабжаются электричеством от Ингури ГЭС и Варднили ГЭС.

    Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания заявил 15 декабря, что попросил Россию о поставках электричества, потому что он ожидал, что уровень воды на Ингури ГЭС упадет до критического уровня в ближайшие дни.

    В прошлом году Абхазия получила 1 миллиард киловатт электроэнергии из России бесплатно после того, как Ингури ГЭС была остановлена примерно на три месяца для реабилитации и ремонта.


    В оккупированном регионе, который полностью зависит от Ингури ГЭС, наблюдается энергетический кризис, поскольку за последние годы спрос на электроэнергию значительно вырос, в том числе из-за добычи криптовалюты.

    В соответствии с неофициальным соглашением между Тбилиси и Сухуми, 40 процентов электроэнергии, производимой Ингури ГЭС, поставляется в Абхазию, а 60 процентов — в остальную часть Грузии, поскольку бетонная арочная плотина высотой 271,5 метра расположена на контролируемой Тбилиси территории, а пять генераторов ГЭС находятся в оккупированном Гальском районе.

    В начале ноября директор Ингури ГЭС Леван Мебония сообщил абхазским СМИ, что Абхазия уже потребила 1,4 миллиарда киловатт электроэнергии и 40-процентный лимит почти полностью исчерпан, несмотря на то, что Ингури ГЭС была закрыта в начале 2021 года.


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