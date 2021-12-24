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    Абхазская «прокуратура» начала расследование беспорядков в Сухуми
    24.12.2021
    «Прокуратура» Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) начала расследование беспорядков, произошедших во время акции протеста против лидера региона Аслана Бжания в Сухуми в ночь с 21 на 22 декабря.

    По сообщению местного информационного агентства «Апсныпресс», прокуратура расследует дело по статьям 206 (1), 206 (2) и 320 (3) «Уголовного кодекса» Абхазии, которые касаются организации массовых беспорядков, которые привели к погрому и уничтожению имущества; участия в массовых беспорядках; насилие в отношении государственного должностного лица или угрозы применения насилия в отношении него.

    Как сообщает «Апсныпресс», прокуратура проводит соответствующие следственные мероприятия по установлению предполагаемых виновных и ущерба, нанесенного беспорядками.

    Митинг 21-22 декабря был самым острым против Бжания с момента его прихода к власти на внеочередных выборах в марте 2020 года.

    Акция протеста переросла в беспорядки после того, как между протестующими, пытавшимися проникнуть в «законодательный орган», и полицией вспыхнула конфронтация.

    Акция протеста была организована созданным недавно Народно-патриотическим союзом Абхазии, который все чаще противостоит администрации Аслана Бжания по поводу ряда разногласий, возникших в течение года, включая инцидент со стрельбой в Сухуми и обеспокоенность ухудшением работы правоохранительных органов.

    Народно-патриотический союз также выразил протест против продолжающегося расследования приватизации Беслетской электростанции, принадлежащей лидеру оппозиции Кану Кварчия. Оппозиция называет расследование политически мотивированным и требует увольнения «главного прокурора» Адгура Агрба.

    Кроме того, оппозиция планирует начать процедуру импичмента Бжания в «законодательном органе». Об этом плане объявил Народно-патриотический союз после переговоров с лидером Абхазии.


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