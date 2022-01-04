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    Уровень воды в водохранилище Ингури ГЭС приближается к критическому уровнюд
    04.01.2022
    Уровень воды в водохранилище ИнгуриГЭС достигло критической отметки 419 метров. Если уровень воды упадет до 414-415 метров, работа гидроэлектростанции будет прервана. Об этом заявил гендиректор ГЭС Леван Мебония.

    После того, как начался переток электроэнергии из России в Абхазию, мы работаем в зависимости от уровня воды, т.е. сколько воды заходит в водохранилище, столько производим электроэнергии.

    Всего воды заходит примерно 40 кубометров, что дает нам возможность в день выработать 2,4- 3 млн киловачасов электроэнергии. До начала перетока было 9,5 - 10 млн киловатчасов.

    Для зимнего периода это не критический предел, но если упадет [уровень воды] ниже, это будет кризисное состояние для ГЭС" - заявил Мебония.


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