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    Инал Ардзинба запретил международным организациям проводить опросы в Абхазии
    19.01.2022
    Глава МИД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Инал Ардзинба провел ряд встреч с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии, в частности, с руководителем организации World Vision в Абхазии Оксаной Ласурия, координатором по налаживанию связей с органами государственной власти Датского совета по беженцам Адой Джинджолия и и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым.

    Как сообщают абхазские СМИ, в ходе беседы с координаторами были затронуты актуальные вопросы взаимодействия международных организаций, работающих в Абхазии. Инал Ардзинба дал позитивную оценку проектам, нацеленным на социально-экономическое развитие, содействие малому и среднему бизнесу, развитие аграрного сектора и гуманитарную поддержку. Однако, Ардзинба назвал недопустимыми некоторые проекты, которые реализуются в Абхазии. В частности, в ходе встречи с и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым, он затронул тему проведения социологического опроса среди жителей Абхазии, где затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с грузинкой стороной. Данный опрос проводился на территории Абхазии с июня по август 2021 года.

    «В соответствии с законом "О статистической деятельности в Республике Абхазия", только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Ваша организация просто не имеет право этим заниматься. Кроме того, эту деятельность надо координировать с профильным ведомством - Государственным комитетом по статистике», - подчеркнул министр. Инал Ардзинба заявил, что это «совместная позиция МИД Абхазии, как главного координирующего органа, а также Генеральной прокуратуры и СГБ».

    Инал Ардзинба также затронул тему реализации проекта COBERM. «Это недопустимый проект, нацеленный на введение в заблуждение граждан Республики Абхазия, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи. Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе, и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», - подчеркнул Инал Ардзинба. Он также отметил, что проект COBERM соответствует целям и задачам, которые декларирует Правительство Грузии.


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