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    Российские пограничники пресекли ввоз майнинг-оборудования из Абхазии
    02.02.2022
    Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку незаконного ввоза оборудования для добычи криптовалюты из Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) в Россию, пишет Кубань24 со ссылкой на пресс-служба погрануправления.

    Контрабандное оборудование обнаружили в тайнике автомобиля марки Mercedes.

    Всего было обнаружено и изъято пять собранных систем для майнинга криптовалюты, а также четыре запасных блока питания к ним.

    Оборудование и автомобиль передали представителям таможенного поста "Адлер" для принятия процессуального решения.




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