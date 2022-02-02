Российские пограничники пресекли ввоз майнинг-оборудования из Абхазии

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку незаконного ввоза оборудования для добычи криптовалюты из Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) в Россию, пишет Кубань24 со ссылкой на пресс-служба погрануправления.
Контрабандное оборудование обнаружили в тайнике автомобиля марки Mercedes.
Всего было обнаружено и изъято пять собранных систем для майнинга криптовалюты, а также четыре запасных блока питания к ним.
Оборудование и автомобиль передали представителям таможенного поста "Адлер" для принятия процессуального решения.