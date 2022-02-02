«Амцахара» поддержала запрет Ардзинба на грузинско-абхазский диалог

Политическая партия «Амцахара» поддержала запрет руководителя абхазского т.н. МИД Инала Ардзинба, касательно запрета на осуществление грузинско-абхазских проектов со стороны работающих в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) местных и международных НПО.



«На данном этапе считаем, что международные организации и НПО не могут оказывать влияние на возобновление диалога между Республикой Абхазия и Грузией на любом уровне.



Все контакты с Грузией – это дело компетентных органов государственной власти.



Мы знаем, какую роль после окончания Отечественной войны в Абхазии сыграли неправительственные организации в прорыве информационной блокады, в народной дипломатии, в физической и психологической реабилитации ветеранов и их семей», — говорится в заявлении партии.



В партии выразили надежду, что в будущем появится возможность установить конструктивные, основанные на уважении суверенитета Абхазии отношения с международными организациями и НПО.











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