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    Уровень воды на ИнгурГЭС опустился ниже критической отметки
    02.02.2022
    На данный момент уровень воды в Джаврском водохранилище составляет 415.50 метров над уровнем моря, он уже ниже контрольной отметки в 420 метров.

    Об этом в интервью медиа-агентству RESPUBLICA сообщил руководитель ИнгурГЭС Леван Мебония.

    Мебония предположил, что уже на этой неделе производство электроэнергии на ИнгурГЭС может быть приостановлено или существенно ограничено.

    «Очень мало притока и уровень тоже минимальный. Так, что есть опасения, что через два-три дня будем только определенные часы в сутки работать», - сказал Мебония.

    Падение уровня воды в водохранилище руководитель ИнгурГЭС связал с высоким уровнем потребления электроэнергии.

    «Осадки в этом году даже лучше, чем в прошлом. Но при этом очень высокий уровень потребления», - отметил он.


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