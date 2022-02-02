Уровень воды на ИнгурГЭС опустился ниже критической отметки

02.02.2022 На данный момент уровень воды в Джаврском водохранилище составляет 415.50 метров над уровнем моря, он уже ниже контрольной отметки в 420 метров.



Об этом в интервью медиа-агентству RESPUBLICA сообщил руководитель ИнгурГЭС Леван Мебония.



Мебония предположил, что уже на этой неделе производство электроэнергии на ИнгурГЭС может быть приостановлено или существенно ограничено.



«Очень мало притока и уровень тоже минимальный. Так, что есть опасения, что через два-три дня будем только определенные часы в сутки работать», - сказал Мебония.



Падение уровня воды в водохранилище руководитель ИнгурГЭС связал с высоким уровнем потребления электроэнергии.



«Осадки в этом году даже лучше, чем в прошлом. Но при этом очень высокий уровень потребления», - отметил он.









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