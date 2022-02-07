МИД Грузии: Вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона Беларусью не стоит на повестке дня

07.02.2022 С учетом двухсторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона не стоит на повестке дня, — об этом заявили в МИД Грузии.



В ведомстве поясняют, что отдельные выдержки из интервью президента Беларуси Александра Лукашенко с российским журналистом Владимиром Соловьевым распространились в российских СМИ с целенаправленными акцентами и интерпретациями.



«С учетом двухсторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона не стоит на повестке дня. Беларусь по-прежнему привержена основополагающим принципам международного права в этом отношении.



Что касается интервью президента Республики Беларусь российскому телеканалу, то выдержки из его интервью, как всегда, интерпретируются российскими СМИ с целенаправленными акцентами и доводятся до сведения общественности в таком виде», — заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мари Нарчемашвили.



Речь идет об информации российских СМИ о том, что Лукашенко не исключает признания независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии. Журналист поинтересовался у Лукашенко, когда Беларусь собирается признать независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии, на что Лукашенко ответил — «В этом есть какая-то необходимость жизненная?… Как только я пойму и президент мне скажет, что в этом есть необходимость».











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