МИД Грузии: Вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона Беларусью не стоит на повестке дня

С учетом двухсторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона не стоит на повестке дня, — об этом заявили в МИД Грузии.
В ведомстве поясняют, что отдельные выдержки из интервью президента Беларуси Александра Лукашенко с российским журналистом Владимиром Соловьевым распространились в российских СМИ с целенаправленными акцентами и интерпретациями.
«С учетом двухсторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона не стоит на повестке дня. Беларусь по-прежнему привержена основополагающим принципам международного права в этом отношении.
Что касается интервью президента Республики Беларусь российскому телеканалу, то выдержки из его интервью, как всегда, интерпретируются российскими СМИ с целенаправленными акцентами и доводятся до сведения общественности в таком виде», — заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мари Нарчемашвили.
Речь идет об информации российских СМИ о том, что Лукашенко не исключает признания независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии. Журналист поинтересовался у Лукашенко, когда Беларусь собирается признать независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии, на что Лукашенко ответил — «В этом есть какая-то необходимость жизненная?… Как только я пойму и президент мне скажет, что в этом есть необходимость».