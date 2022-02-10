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    В Тбилиси назвали очередным пропагандистским шагом обращение абхазских сепаратистов к генсеку ООН
    10.02.2022
    Со стороны оккупационного режима имеет место очередной пропагандистский шаг, который лишен всякой возможности реально осуществиться, - заявила пресс-спикер Министерства иностранных дел Грузии Мари Нарчемашвили, откликаясь на обращение т.н. правительства оккупированной Абхазии к ООН.

    «Со стороны оккупационного режима имеет место очередной пропагандистский шаг, который лишен всякой возможности реально осуществиться. Суверенитет и территориальная целостность Грузии признана международным сообществом в ее международно признанных границах. Международное сообщество не признает т.н. оккупированных территорий Грузии. Оккупационный режим и прежде не раз пытался предпринимать подобные пропагандистские шаги для укрепления имиджа «независимого» субъекта, которые, как правило, заканчивались крахом», - заявляет Мари Нарчемашвили.

    Напомним, что т.н. правительство оккупированной Абхазии призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша предоставить Абхазии статус «государства-наблюдателя» в ООН. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу т.н. МИД оккупированной Абхазии.

    Как отмечается, соответствующее обращение на имя Гутерриша т.н. министр иностранных дел оккупированной Абхазии Инал Ардзинба передал вице-президенту Всемирной федерации ассоциаций ООН, первому заместителю председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексею Борисову в ходе встречи в среду в Москве.

    По сообщению т.н. МИД оккупированной Абхазии, в обращении Инал Ардзинба заявляет, что они хотят, «чтобы мир услышал голос Абхазии. Мы сами расскажем о положении дел в нашей стране».


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