Россия проводит военные учения на оккупированной территории Грузии

Батальонные тактические группы мотострелковых подразделений военной базы Южного военного круга в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) совершают марши на полигоны Нагвалоу и Цабал (Цебельда) для участия в тактическом учении с боевой стрельбой, сообщает в четверг пресс-служба ЮВО.



"Военнослужащие отработали задачи по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации и приступили к совершению многокилометровых маршей в заданные районы к месту проведения учения. Особое внимание в ходе мероприятий было уделено организации управлению подразделениями во время движения в горной местности", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в учениях принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 250 единиц современной военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ и БТР-80, а также бронеавтомобили КамАЗ "Мустанг".



Планируется, что во время учений мотострелки во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими, огнеметными и другими подразделениями военной базы ЮВО отработают комплекс оборонительных действий с применением штатного вооружения и военной техники, оборудование фортификационных сооружений в различных условиях рельефа местности.









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