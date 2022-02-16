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    Ахвледиани обсудила с Тойво Клааром сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях
    16.02.2022
    Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани встретилась сегодня со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

    По сообщению Аппарата госминистра, на встрече обсуждалась «сложная социальная, гуманитарная и правовая ситуация» в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, «особенно по направлению Ахалгори».

    При этом стороны подчеркнули «необходимость продолжения совместных усилий» для «скорейшего» освобождения граждан Грузии, незаконно задержанных в оккупированных регионах.


    «Мы обсудили наши будущие совместные действия, направленные на достижение существенного прогресса в примирении разделенных войной обществ», — сказала министр.

    Теа Ахвледиани также отметила важную роль и твердую поддержку Евросоюза в проведении политики непризнания оккупированных регионов Грузии, а также в процессе мирного урегулирования конфликта.

    В ходе визита Тойво Клаар также встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Он прибыл в Тбилиси 14 февраля.


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