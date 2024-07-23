Шамба поддерживает закон об апартаментах

Де-факто секретарь Совета безопасности Сергей Шамба выразил поддержку т.н. законопроекту об апартаментах. По его словам, он видит в нем «реальную возможность для серьезного рывка вперед», сообщает издание «Апсадгьыл инфо»



«Само строительство, сопровождающее этот бизнес, является локомотивом, который тянет за собой экономику и многое другое. Представленный вариант значительно отличается от предыдущих. Мы рассматриваем его как пилотный проект, чтобы увидеть, как он приживется и как на это отреагирует общество, которое сегодня активно подогревают некоторые политики. К сожалению, некоторые из них думают о сиюминутном эффекте, не учитывая последствия своих действий и слов», — сказал Сергей Шамба.



Шамба считает, что выбранные для реализации данного проекта регионы, такие как Очамчира и Гали, выглядят очень привлекательно.



«Создав хороший инвестиционный проект, мы покажем людям, какие возможности там существуют. Я хорошо знаю эти места: за рекой Аалдзга и Уакум есть уникальные дюнные пляжи, которых нет ни в Гаграх, ни в Пицунде. Нам просто нужно показать это инвесторам. Наша проблема в неспособности привлекать инвестиции. Я слышу от некоторых политиков, что нам они не нужны, что совершенно мне непонятно. Ни одна страна, даже с мощной экономикой, не может обходиться без инвестиций. Поэтому важно привлекать инвесторов», — сказал Шамба.



«Попытки помешать этому проекту и испортить отношения с Россией приведут к необратимым последствиям для нашей истории и отношений с нашим стратегическим союзником. Я уверен, что люди понимают это правильно. Те, кто выступает против, зачастую просто не понимают сути проекта и поддаются агитации. Нужно разъяснять людям, что их опасения предусмотрены в законах. Беслан Федорович уже говорил, что страхи о том, что люди могут получать гражданство через эти апарт-отели, беспочвенны. Законопроект четко предусматривает, что покупатели жилья не могут получать гражданство. Необходимо делать решительные шаги и не поддаваться временной политической конъюнктуре», — добавил он.



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