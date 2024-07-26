Бжания увидел «руку» иностранных спецслужб в деятельности оппозиции

Оппозиция в Абхазии курируется в том числе из-за рубежа, причем при участии иностранных спецслужб, заявил абхазский президент Аслан Бжания.



"Часть этих (оппозиционных – ред.) сил находится на территории Абхазии, часть - за рубежом. Никто не отменял деструктивную деятельность иностранных специальных служб и их сообщников, это мы испытываем на себе. Это сложно доказать, материальных доказательств этому добыть очень непросто, но факт остается таким. Я рассчитываю на то, что люди все-таки мудрые и понимают, что это не просто так, взять и поменять ситуацию в стране к понедельнику", - сказал Бжания.



Он также отметил, что в силу того, что Абхазия – молодое государство, в ней не было достаточного количества подготовленной политической элиты, которая могла бы выверенно идти. Кроме того, руководитель страны выразил надежду на то, что подрастающее поколение справится с этой задачей, потому что абсолютное большинство жителей страны осознают, что в основе ее становления лежат две силы - волеизъявление граждан и поддержка России.



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