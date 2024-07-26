Олег Барциц решил стать президентом

Торговый представитель самопровозглашенной республики Абхазия в России Олег Барциц планирует принять участие в абхазских "президентских" выборах, которые пройдут в 2025 году. Кандидатом в "вице-президенты" будет бывший "министр образования и науки" Адгур Какоба.



«Мы приняли решение, что в установленные законом сроки будем регистрироваться в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты Республики Абхазия. Это не секрет, я не считаю нужным это скрывать. Я этой информацией уже поделился со своими близкими, он также поделился со своими. Я пообщался со своими земляками. Это ни в коем случае не предвыборная кампания, не агитация. Мне люди задавали вопросы, инициировали такую встречу. <…> Мы обязательно пойдем на регистрацию и будем участвовать в президентских выборах 2025 года», – сказал Барциц в интервью передаче «Битый час».



Он добавил, что его предвыборная кампания будет проведена «без черного пиара», «без ударов ниже пояса».



В 2019 году Олег Барциц был кандидатом в вице-президенты в команде кандидата Олега Аршба. Аршба в первом туре выборов набрал 21,60%, уступив Алхасу Квициния (21.97%) и Раулю Хаджимба (23.85%). Во втором туре победу одержал Хаджимба.



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