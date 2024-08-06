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    Российско-абхазская научная экспедиция планирует посетить Кодорское ущелье
    06.08.2024 - Эхо Кавказа
    Российские и абхазские ученые планируют посетить Кодорское ущелье. Об этом ТАСС рассказал научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук самопровозглашенной республики Абхазия Сурам Сакания.

    По его словам, совместная российско-абхазская экспедиция на Меркульском городище завершается к концу августа, но ученые хотят около недели «походить по Кодорскому ущелью, чтобы зафиксировать незафиксированные храмы». Археолог отметил, что известны Цебельдинские храмы, но также «там есть еще один храм, не указанный в литературе». По его словам, есть подозрения, что на некоторых холмах есть церкви.

    «Хотим пройтись до Сакена, до конца Кодорского ущелья и зафиксировать все, что успеем, потому что у нас есть две книги – «Храмы Восточной Абхазии» и «Храмы Западной Абхазии», а третья будет посвящена храмам нагорной зоны Абхазии», – отметил Сакания.

    Представитель Абхазского института гуманитарных исследований также сообщил, что совместная экспедиция в селе Меркула, проходящая с 2013 года, изменила планы летних раскопок из-за «черных копателей». «Мы не знаем, были ли у них какие-либо ценные находки, но мы раскопали некоторые интересные предметы из керамики, железа и монеты», – сказал археолог.


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