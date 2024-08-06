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Останки 16 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии, доставлены в Тбилиси

06.08.2024 Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия сообщил 5 августа, что опознанные останки 16 человек, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта 1992-1993 годов в Абхазии, переданы их семьям. Семь из них были военнослужащими, девять — гражданскими лицами.



Останки были доставлены при сотрудничестве Аппарата государственного министра и Международного комитета Красного Креста, в рамках Координационного механизма, состоящего из грузинских и абхазских участников, который был создан в 2010 году при поддержке Красного Креста.



По информации Аппарата госминистра, останки четверых бойцов будут похоронены с воинскими почестями на братском кладбище в Дигоми, а остальные, по решению семей, в разных местах, в том числе на родовых кладбищах. Гражданская панихида по погибшим в ходе вооруженных действий пройдут в Троицком соборе в течение двух дней.



«В рамках механизмов поиска пропавших без вести лиц во время вооруженных действий 1990-х годов и в августовской войне 2008 года активная фаза работы началась в 2013 году. До сих пор в рамках механизмов найдены останки 621 человека, из них опознаны 316 человек. Около 2 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести», – говорится в сообщении Аппарата госминистра.



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