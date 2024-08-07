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Президент обвинила власти Грузии в бездействии в отношении абхазов и осетин

07.08.2024 Президент Саломе Зурабишвили обвинила власти Грузии в бездействии в отношении абхазов и осетин. Глава государства заявила, что бывший премьер-министр ничего не предпринял в отношении инициативы президента о выдаче грузинских паспортов абхазам и осетинам в упрощенном порядке.



Президент сказала, что такой спрос есть, особенно на фоне того, что российский паспорт стал очень непривлекательным.



«Мы могли бы очень легко сделать этот один шаг, который предлагали наши эксперты по конфликтам. Я обращалась к тогдашнему премьер-министру с предложением предоставить упрощенное гражданство тем, кто родился во время референдума 1991 года, кто проживал в это время Абхазии <и Цхинвальском регионе>, но ничего не было сделано», — подчеркнула Зурабишвили, отвечая на вопрос журналиста издания JAMnews о перспективах разрешения конфликта на фоне усиливающегося российского влияния в Абхазии.



Зурабишвили отметила, что Россия пытается усилить влияние в Абхазии «но в то же время у абхазов растет понимание, что что-то тут не так».



«Надежды, которые у них были на Россию, не оправдались. А мы могли предложить им альтернативу российских паспортов. Это зависит от нас, и это не конфронтация, мы могли бы сделать этот шаг спокойно, тихо», — говорит Зурабишвили.



Глава государства прокомментировала и строительство российской военно-морской базы в Очамчире в Абхазии.



«Это очень серьезная проблема не только для Грузии, это вопрос безопасности для всего Черного моря», — заявила президент.



«Если бы это правительство было по-настоящему патриотичным и защищало национальные интересы, мы должны были бы обсуждать этот вопрос на саммите НАТО, на международных встречах по вопросам безопасности черноморского региона. Запад заинтересован не только в Кавказе, но и в Черном море. Это наш козырь, но станет нашей слабость/, если мы не отреагируем», — подчеркнула она.



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