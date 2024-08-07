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    Сергей Шамба назначен главой внешнеполитического ведомства абхазского режима
    07.08.2024
    Сергей Шамба назначен главой внешнеполитического ведомства оккупированной Россией Абхазии. «Указ» об этом подписал де-факто лидер Сухуми Аслан Бжания.

    «Назначить Шамба Сергея Мироновича министром иностранных дел Республики Абхазия», — говорится в документе.

    Ранее Бжания издал «указ» освободить Шамба «от должности Секретаря Совета безопасности Республики Абхазия», которую тот занимал с 2020 года.

    Новый глава де-факто Совбеза Абхазии — Рауль Лолуа.

    Шамба уже занимал пост де-факто министра иностранных дел с мая 1997 года по июль 2004 года, а также с декабря 2004 года по февраль 2010 года.

    Де-факто лидер Сухуми Аслан Бжания уволил прежнего «министра» Инала Ардзинба 7 мая. По словам Ардзинба, «причина перехода на новую должность» заключалась в том, что он покинул пост «министра» на основании своего собственного заявления — в связи с переходом «на новую работу».


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