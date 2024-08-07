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    26 паспортов «гражданина» Абхазии выдано в 2024 году в Гальском районе
    07.08.2024
    26 паспортов «гражданина» Абхазии и 3330 видов на жительство выдано в 2024 году в Гальском районе оккупированной Россией Абхазии.

    Только в июле выдано шесть паспортов и 532 ВНЖ, рассказала "Гал-Медиа" начальник паспортного отдела паспортного управления МВД по Гальскому району Эльвира Аршба.

    "В процессе выдачи и сдачи нет никаких проблем и заминок, все проходит в штатном режиме. Все списки готовых документов заблаговременно вывешиваются в паспортном отделе, и каждый без труда может найти себя в этом списке и получить соответствующий документ", — отметила Аршба.


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