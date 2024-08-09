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    Сергей Шамба: В Очамчире никакой военно-морской базы РФ не планируется
    09.08.2024
    Новый глава абхазского т.н. МИД Сергей Шамба опроверг информацию об открытии в городе Очамчира военно-морской базы России. Речи об этом не идет, сказал он в интервью РИА Новости.

    «В Очамчире никакой военно-морской базы РФ не планируется, есть пограничный пункт, где стоят пограничные катера. Мы готовы к любому повороту событий», — уточнил Шамба, передает ТАСС.

    По его словам, Черное море вновь становится регионом напряжения, там все чаще появляются корабли НАТО, летают разведывательные американские и натовские самолеты. «Это все не может нас не беспокоить. И то, что боевые действия происходят в акватории Черного моря, тоже нас беспокоит», — добавил дипломат.

    Он отметил, что у России и Абхазии выстроено многоплановое межгосударственное сотрудничество, одной из его важнейших сфер является сотрудничество в сфере безопасности. «Вы знаете, что в республике дислоцирована 7-я российская военная база. Российские пограничные войска играют очень важную роль в обеспечении безопасности в Абхазии, особенно учитывая тот факт, что Грузия отказывается от подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы», — сказал глава внешнеполитического ведомства Абхазии.

    Ранее лидер Абхазии Аслан Бжания говорил, что в Очамчирской бухте появится пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России. По его словам, соответствующее соглашение уже подписано.


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