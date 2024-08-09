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В Курскую область перебросили добровольцев с оккупировнных территорий Грузии

09.08.2024 В Курскую область, где четвертый день продолжаются бои, перебросили добровольцев из Абхазии и Цхинвальского региона — пишет «Эхо Кавказа».



«Дикая дивизия Донбасса», командиром которой является боец из Абхазии Ахра Авидзба, прибыла в Курскую область. Сообщается, что поддержать российскую армию их призвал «Верховный Главнокомандующий» (Путин - ред.).



Также в телеграм-канале цхинвальского батальона сообщается, что их личный состав «выдвинулся на линию боевого соприкосновения в Курской области для уничтожения военных формирований противника».



Экс-де-факто лидер Цхинвали Анатолий Бибилов в 2023 году заявил, что более 1 100 добровольцев из Цхинвальского региона принимают участие в российском вторжении в Украину в составе вооруженных сил и добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный».



В Курской области между тем продолжаются бои между российской и украинской армией, которая вошла на территорию региона 6 августа и закрепилась в районе районного центра Суджа. В ночь на 9 августа был нанесен удар по российской военной технике под Рыльском.



По данным российских «военкоров», бои в Курской области идут сейчас в тридцати километрах от Курчатова, где находится Курская атомная электростанция, и в пятнадцати километрах от крупного райцентра Льгов. В области объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.



The Insider со ссылкой на различные источники, включая местных жителей сообщает, что украинские военные за время прорыва на территорию Курской области России смогли взять под свой контроль к настоящему моменту 11 населённых пунктов.



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