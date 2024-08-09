Сухумский обезяний питомник пополнился четырьмя новыми видами

Четыре редких вида приматов появятся в Сухумском обезьяньем питомнике, рассказал корреспонденту Sputnik директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия.



Это мартышка Вольфа, мартышка Бразза, краснохвостые обезьяны и бурые капуцины. Их доставят уже в этом месяце. Три недели обезьяны будут на карантине, затем их разместят в вольерах, где их смогут увидеть посетители.



"Приматов мы не покупаем. Мы обмениваемся с российскими коллегами, отдаем те виды, которые в большом количестве у нас представлены", — уточнил Миквабия.



Сегодня в Сухумском обезьяньем питомнике содержится около 500 приматов 11 видов. Самые распространенные — макаки-резусы и павианы-гамадрилы, самые редкие — мангабеи, черные обезьяны с хохолком. Двух особей этого вида НИИЭПиТ приобрел недавно.



В НИЭПиТе продолжается научная деятельность. На протяжении десятилетий идут геронтологические исследования, совместно с Институтом Гамалеи идет исследование коклюша, а с Астраханской областной больницей ведет питомник работу по психологии.



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