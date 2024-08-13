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В Абхазии уволили сотрудника ГАИ, совершившего ДТП в нетрезвом состоянии

13.08.2024 Уволен сотрудник ГАИ Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), который стал виновником аварии, будучи находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



Как 13 августа сообщает Sputnik Абхазия, на совещании в Управлении ГАИ врио начальника Дамей Авидзба рассказал, что ДТП случилось на прошлой неделе в районе села Кындыг. В аварии пострадали люди, погибших нет.



По результатам проверки отдела собственной безопасности МВД были выявлены два человека, употребившие алкоголь во время дежурства.



Один из них пьяный сел за руль и спровоцировал столкновение на дороге. Его уволили.





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