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Абхазскую журналистку вызвали на допрос из-за информации о кадровых чистках в «СГБ»

14.08.2024 Абхазскую журналистку Низфу Аршба вызвали на допрос из-за информации о кадровых чистках в де-факто СГБ.



Ранее источник «Аиашара» сообщил, что глава де-факто СГБ Дмитрий Кучуберия вместе с «первым заместителем» Заалом Хварцкия устраивают гонения на сотрудников ведомства, которые ранее высказывались против проекта «закона об апартаментах».



Сообщается, что первым гонения коснулись т.н. начальника Очамчирского отдела де-факто СГБ, который отправлен в распоряжение кадров.



Кроме того, «наказан» и т.н. заместитель начальника «КПП» «Псоу» Агрба — о своем увольнении узнал случайно, находясь на рабочем месте. На его место Кучуберия назначил своего близкого друга Азамата Гулия, который был фигурантом громкого задержания на посту «Псоу», когда пытался завезти в Абхазию майнинг-аппараты. Ход делу не был дан — он занимал должность.



Кучуберия увольнял в «нарушение закона»: людей не ставили в известность об увольнении и «на живое место назначали новых».



Так называемые сотрудники СГБ попытались встретиться с Дмитрием Кучуберия и Заалом Хварцкия, но они отказались от встречи.



«Также по информации нашего источника, в ближайшие дни государственная граница по реке Псоу останется без руководства. Похожая ситуация и на государственной границе с Грузией. «Кучуберия увольняет всех неугодных сотрудников.



Он не смотрит на то, что данные сотрудники профессионалы с большим опытом работы и готовы служить Родине, невзирая на президентов, политику и конъюнктуру. На их места Кучуберия и Хварцкия собираются назначать как своих друзей, так и друзей президента», — пишет телеграм-канал.



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