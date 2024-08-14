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С начала войны в Абхазии прошло 32 года

14.08.2024 14 августа 1992 года подразделения Национальной гвардии Министерства обороны Грузии и милиции вошли в Автономную Республику Абхазия. Решение было принято Государственным советом Грузии большинством голосов.



Официальной причиной стала охрана железнодорожного участка Сочи-Ингири российско-грузинской железной дороги, поскольку Грузия несла большие потери из-за частых грабежей.



Через несколько часов после прибытия в Абхазию по грузинской армии так называемая гвардия Абхазии открыла огонь. Сепаратистов поддерживала Россия. После этого грузинская национальная гвардия двинулась в сторону Сухуми.



Перед началом вооруженного противостояния 23 июля 1992 года местные власти Абхазии провозгласили независимость региона. Это означало, что Автономная Республика отказалась от Конституции Грузии. Это решение сильно обострило ситуацию между Сухуми и центральным правительством Грузии.



Столкновение, начавшееся 14 августа, вскоре переросло в войну, длившуюся 13 месяцев. 27 сентября 1993 года Сухуми пал.



Падению Сухуми предшествовали переговоры между сторонами с участием России. 27 июля было подписано Сочинское соглашение, которое было нарушено абхазской стороной в одностороннем порядке.



1-20 августа 1993 года: грузинская сторона полностью выполнила соглашение: оставила только два наблюдательных пункта на участке реки Гумиста, начала расформировывать батальоны, отвела тяжелую технику в направлении Поти.



16 сентября 1993 года поддерживаемые Россией сепаратисты нарушили Сочинское соглашение и с помощью российских воинских частей начали массовый штурм на практически разоруженный Сухуми.



Нападение было совершено главным образом на гражданское население Сухуми.



27 сентября 1993 года с помощью российских вооруженных сил, северокавказских конфедератов и наемных «боевиков» абхазские сепаратисты захватили Сухуми.



30 сентября при поддержке российских военных ресурсов и отрядов наемников сепаратисты оккупировали всю территорию Абхазии.



Сотни людей были убиты и пропали без вести. Более 300 000 человек стали беженцами.



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